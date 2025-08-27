Buszos kirándulás: A Magyar Nemzeti Galériába indulnak Tolna vármegyéből

Tolnanémedi önkormányzata a közösségi médiában tájékoztatta a lakosságot, hogy lehetőség nyílik ingyenes buszos kirándulásra Budapestre, amelynek célállomása a Magyar Nemzeti Galéria. Az esemény a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósul meg, és Kisszékelyhez csatlakozva Tolnanémediből tíz fő részvétele biztosított. A kirándulás időpontja: 2025. szeptember tizenharmadika, szombat. A részvétel díjmentes, de a helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jelentkezni.