Gyászol a magyar zenei élet: Cintula diszkós elhunyt, egy korszak hangja örökre elnémult

Keresztes Tibor, azaz Cintula diszkós fogalomnak számított a hazai lemezlovas világban, de azon kívül is. Éppen ezért váltott ki országos visszhangot és mély megrendülést vasárnap bekövetkezett halála. Már a hatvanas években megismerkedhettek kedvelői jellegzetes, zengzetes orgánumával. Később pedig a rádióban, a televízióban is felcsendült a hangja. Tolna vármegye különböző településein is gyakorta vállalt konferanszié feladatokat, illetve tartott fergeteges lemezlovas esteket. Már 1981-ben Tamásiban, a művelődési házban ő vezette a Divatnosztalgia című rendezvényt.

Keresztes Tibor Cintula diszkós Szél Móni szekszárdi újságíróval a fonyódi vásárban

Fotó: Beküldött fotó

Cintula diszkós ebben verhetetlen volt

A Faddon élő Palásti Lajos, azaz a népszerű Pala diszkós ugyancsak sokszor dolgozott együtt Cintulával. Hat évvel ezelőtt így jellemezte kettejük kapcsolatát: – Fiatal lemezlovasként nagy megtiszteltetés volt számomra a közös munka. Nemcsak Tamásiban, hanem például Kalocsán, a meszesi parton található Kék Duna Étteremben is együtt adtuk a zenét. Ez azért emlékezetes számomra, mert közel kétezer fiatal jött el a bulira. Akkoriban a diszkósnak, napjainktól eltérően, két szám között kötelező volt összekötő szöveget mondania. Ebben Cintula verhetetlen volt, nemcsak jellegzetes, szép orgánumának köszönhetően: ha kinyitotta a szövegládát, akkor azt alig lehetett összecsukni...

Palásti Lajos kollégája elhunyta után, hétfőn ismét nyilatkozott kollégájáról, barátjáról: – Először nagyon meglepődtem, hirtelen azt hittem, hogy ez csak egy fake news, egy álhír – mondta Pala, érzékeltetve azt, hogy mennyire hihetetlennek tűnt számára ez a tragikus bejelentés. – Azután már láttam egyre több portálon, hallottam a televízióban is, úgyhogy megrendülten tudomásul vettem: Cintula eltávozott körünkből... Már régóta nem találkoztunk, de a kapcsolatot tartottuk. Két éve hivatalos voltam a születésnapi ünnepségére, sajnos nem tudtam elutazni hozzá. Mostantól kezdve pedig hiába szeretném, már nem tudok elmenni egyetlenegy hasonló ünnepségére sem. Marad az emlékezés rá, a sok közös munkára, a rengeteg beszélgetésre, különleges személyiségére. Nagyon kedveltem, igazán egyedi hangja volt és szinte szórta magából a poénokat.