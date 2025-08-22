Családias hangulatban ünnepeltek Bátaapátiban (galéria)

Bátaapátiban bensőséges, jó hangulatú programmal emlékeztek meg az államalapítás ünnepéről. A rendezvény délután vette kezdetét, ahol először Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, majd Koroknai Ernő Róbert polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Az államalapítás ünnepéhez méltó módon telt augusztus 20. Bátaapátiban. Képünkön Koroknai Ernő Róbert köszönti a megjelenteket

Fotó: Makovics Kornel

Az ünnep szellemiségét az evangélikus istentisztelet tette teljessé, amelyet Aradi András esperes tartott. A hagyományokhoz hűen az újkenyeret a polgármester szegte meg, a szervezők pedig friss pékáruval kínálták a résztvevőket.

A délután további részében kulturális műsor színesítette az ünnepet: a Medinai Tamburazenekar gondoskodott a zenei aláfestésről, majd Pecze István és lánya, Zsófia közös előadása varázsolt mosolyt a közönség arcára.