Augusztus 20.

15 perce

Családias hangulatban ünnepeltek Bátaapátiban (galéria)

Címkék#Koroknai Ernő Róbert#Csibi Krisztina#ünnep

Teol.hu
Családias hangulatban ünnepeltek Bátaapátiban (galéria)

Forrás: MW

Fotó: Makovics Kornel

Bátaapátiban bensőséges, jó hangulatú programmal emlékeztek meg az államalapítás ünnepéről. A rendezvény délután vette kezdetét, ahol először Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, majd Koroknai Ernő Róbert polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Az államalapítás ünnepéhez méltó módon telt augusztus 20. Bátaapátiban. Képünkön Koroknai Ernő Róbert köszönti a megjelenteket
Fotó: Makovics Kornel
Fotó: Makovics Kornel

Az ünnep szellemiségét az evangélikus istentisztelet tette teljessé, amelyet Aradi András esperes tartott. A hagyományokhoz hűen az újkenyeret a polgármester szegte meg, a szervezők pedig friss pékáruval kínálták a résztvevőket.

A délután további részében kulturális műsor színesítette az ünnepet: a Medinai Tamburazenekar gondoskodott a zenei aláfestésről, majd Pecze István és lánya, Zsófia közös előadása varázsolt mosolyt a közönség arcára.

Családias hangulatban ünnepeltek Bátaapátiban

Fotók: Makovics Kornél

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
