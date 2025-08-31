augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

22°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csatári Sokadalom

3 órája

A fergeteges péntek után elmosta a vihar Szekszárdon a nagy bulit

Címkék#Csatári Sokadalom#Dr Bali Ildikó#Szekszárd#vihar

A szombati programokat a vármegyét sújtó heves vihar miatt le kellett fújni. A harmadik Csatári Sokadalom azonban pénteken fantasztikus hangulatot hozott Szekszárdra: zenés koncertek és vásári forgatag várta a résztvevőket.

Szepesi László

A nyarat akarták búcsúztatni, de nem ilyen gyorsan, a már harmadik alkalommal megrendezett Csatári Sokadalom résztvevői.

Ez volt a harmadik Csatári Sokadalom, pénteken még élvezhették a résztvevők a programokat
Ez volt a harmadik Csatári Sokadalom, pénteken még élvezhették a résztvevők a programokat
Fotó: A szerző felvétele

Ez volt a harmadik Csatári Sokadalom

A kezdet pompás volt. Szekszárdon a Csatári Üzletház parkolójában már kora délután körül ülték a környéken lakók, meg vendégeik a negyven hosszú asztalt, szólt a zene, a legifjabb generáció képviselői elfoglalták a légvárat, az árusok felvonultatták portékáikat, eljöttek a Gemenc Motoros Egyesület és a Pirates Family MC motorosai, s megkezdődött a kétnaposra tervezett színes találkozó. 

Ez volt a harmadik, amelyet a hajdani Római Katolikus és Polgári Olvasókör jogutódjaként megalakult Szekszárd Alsó utca – Csatár – Bakta 2023 Civil Egyesület szervezett.

Kézműves vásár a Csatári Sokadalom rendezvényen
Kézműves vásár a Csatári Sokadalom rendezvényen
Fotó: A szerző felvétele

Az Ifjúsági Fúvószenekar félszáz kékinges muzsikusának koncertje után egy órán át a kalocsai Tábortűz Együttes zenélt, s már sötétedett, mikor dr. Bali Ildikó, a Szekszárdi Közgyűlés képviselője, egyben a Csatári Sokadalmat szervező egyesület tagja hivatalosan is megnyitotta a találkozót. Elmondta, a már hagyományos program célja a közösségépítés. Mert rohanó világunkban az emberek gyakorta elveszítik a kapcsolatot egymással, elidegenednek, magányosak lesznek. Pedig együtt, a közösség erejével nagyszerű sikereket lehet elérni. A városrész lakói megismerve egymást, összefogva könnyebben, biztosabban elérik közös céljaikat. 

Dr. Bali Ildikó, a körzet önkormányzati képviselője a megnyitón
Dr. Bali Ildikó, a körzet önkormányzati képviselője a megnyitón
Fotó: A szerző felvétele

A program hétvégén is tartott volna, viszont a szombati időjárás közbeszólt, így a nyár utolsó napjaira tervezett családi programokban bővelkedő rendezvényt a vihar és esőzések miatt le kellett fújni. De a péntek így is tartalmasan telt. 

Pénteken még megtartották az esti programokat
Pénteken még megtartották az esti programokat
Fotó: A szerző felvétele

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu