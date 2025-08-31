33 perce
A fergeteges péntek után elmosta a vihar Szekszárdon a nagy bulit
A szombati programokat a vármegyét sújtó heves vihar miatt le kellett fújni. A harmadik Csatári Sokadalom azonban pénteken fantasztikus hangulatot hozott Szekszárdra: zenés koncertek és vásári forgatag várta a résztvevőket.
A nyarat akarták búcsúztatni, de nem ilyen gyorsan, a már harmadik alkalommal megrendezett Csatári Sokadalom résztvevői.
Ez volt a harmadik Csatári Sokadalom
A kezdet pompás volt. Szekszárdon a Csatári Üzletház parkolójában már kora délután körül ülték a környéken lakók, meg vendégeik a negyven hosszú asztalt, szólt a zene, a legifjabb generáció képviselői elfoglalták a légvárat, az árusok felvonultatták portékáikat, eljöttek a Gemenc Motoros Egyesület és a Pirates Family MC motorosai, s megkezdődött a kétnaposra tervezett színes találkozó.
Ez volt a harmadik, amelyet a hajdani Római Katolikus és Polgári Olvasókör jogutódjaként megalakult Szekszárd Alsó utca – Csatár – Bakta 2023 Civil Egyesület szervezett.
Az Ifjúsági Fúvószenekar félszáz kékinges muzsikusának koncertje után egy órán át a kalocsai Tábortűz Együttes zenélt, s már sötétedett, mikor dr. Bali Ildikó, a Szekszárdi Közgyűlés képviselője, egyben a Csatári Sokadalmat szervező egyesület tagja hivatalosan is megnyitotta a találkozót. Elmondta, a már hagyományos program célja a közösségépítés. Mert rohanó világunkban az emberek gyakorta elveszítik a kapcsolatot egymással, elidegenednek, magányosak lesznek. Pedig együtt, a közösség erejével nagyszerű sikereket lehet elérni. A városrész lakói megismerve egymást, összefogva könnyebben, biztosabban elérik közös céljaikat.
A program hétvégén is tartott volna, viszont a szombati időjárás közbeszólt, így a nyár utolsó napjaira tervezett családi programokban bővelkedő rendezvényt a vihar és esőzések miatt le kellett fújni. De a péntek így is tartalmasan telt.