A fergeteges péntek után elmosta a vihar Szekszárdon a nagy bulit

Ez volt a harmadik, amelyet a hajdani Római Katolikus és Polgári Olvasókör jogutódjaként megalakult Szekszárd Alsó utca – Csatár – Bakta 2023 Civil Egyesület szervezett.

Kézműves vásár a Csatári Sokadalom rendezvényen

Fotó: A szerző felvétele

Az Ifjúsági Fúvószenekar félszáz kékinges muzsikusának koncertje után egy órán át a kalocsai Tábortűz Együttes zenélt, s már sötétedett, mikor dr. Bali Ildikó, a Szekszárdi Közgyűlés képviselője, egyben a Csatári Sokadalmat szervező egyesület tagja hivatalosan is megnyitotta a találkozót. Elmondta, a már hagyományos program célja a közösségépítés. Mert rohanó világunkban az emberek gyakorta elveszítik a kapcsolatot egymással, elidegenednek, magányosak lesznek. Pedig együtt, a közösség erejével nagyszerű sikereket lehet elérni. A városrész lakói megismerve egymást, összefogva könnyebben, biztosabban elérik közös céljaikat.

Dr. Bali Ildikó, a körzet önkormányzati képviselője a megnyitón

Fotó: A szerző felvétele

A program hétvégén is tartott volna, viszont a szombati időjárás közbeszólt, így a nyár utolsó napjaira tervezett családi programokban bővelkedő rendezvényt a vihar és esőzések miatt le kellett fújni. De a péntek így is tartalmasan telt.