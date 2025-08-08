augusztus 8., péntek

Csökkent a vízhozam, a Remete csurgó inkább csak csöpögő

Lassan át kell majd keresztelni csöpögőnek.

Kutny Gábor

Hívták már forrásnak, csobogónak, csurgónak, de ahogy a dolgok állnak, lassan át kell majd keresztelni csöpögőnek, utalva a kifolyó víz intenzitására. A Remete környékén szinte folyamatosan találkozik az ember olyanokkal, akik türelemmel, de fejcsóválva várják, hogy megteljen az edénykéjük. Mindenki arról beszél, láthatóan csökken a vízhozam, de megéri kivárni, mert ez a víz jó ízű. 

A szépen kialakított víznyerő fölött egy új fém ajtó van, mely mögött ott rejtőzik a helyzet megoldásának csapja. Akinek kulcsa van hozzá, megtehetné, hogy beállítja, hogy legalább annyival folyjon erősebben, hogy a vízhozam megfeleljen a nemrégiben még megadott adatoknak. Egy perc egy liter. 

 

 

 

