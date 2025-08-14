augusztus 14., csütörtök

A felére esett a csöves kukorica ára, de még így sem olcsó (képgalériával)

Néhány hét alatt drasztikusan, nagyjából a felére csökkent a csöves kukorica ára a piacokon, ám a nyári csemege beszerzése még most is komoly kiadást jelent. A szekszárdi piacon és egy közeli utcai árusnál szerdán darabonként 250-350 forintért kínálták a csöves kukorica darabját, míg néhány héttel ezelőtt még 450-500 forintot kértek érte.

Teol.hu

A piacon látott kínálat szemre is ígéretes: a csöves kukorica gúlán egyenletesen, tömött sorokban sárgállnak a szemek. Bár többen állítják, hogy akad már 150 forintos ajánlat is, szerdán 200 forint alatt a szekszárdi piacon aligha lehetett hozzájutni. Egy hétvégi családi adag – ami legalább 10-12 csőből áll – így 2000-2500 forintos kiadást jelenthet.

felére csökkent a csöves kukorica ára a piacokon
A csöves kukorica ára a felére esett vissza rövid idő alatt. Fotó: Mártonfai Dénes

Néhány évvel ezelőtt, 2022-2023 nyarán még egészen más volt a helyzet: fő szezonban 70, 80 vagy 90 forintért is adták darabját Tolnában, mérettől és szemnagyságtól függően. Ehhez képest az idei szezon elején, alig három-négy hete, a helyi piacokon darabonként 450-500 forintos nyitóár jelent meg.

Ezért drágult a csöves kukorica

A magas árak hátteréről a bama.hu-nak Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezetének elnöke elmondta: a fő okok a gazdálkodási körülményekben keresendők. A hideg május miatt a hazai termesztésű csemegekukorica késve és kisebb mennyiségben került a piacra, miközben a vetőmagok és a termelési költségek is jelentősen megemelkedtek. Ezeket a termelők beépítik áraikba, amit az értékesítők is tovább érvényesítenek.

Pillanatképek a szerdai szekszárdi piacról

Fotók: Mártonfai Dénes

Az elnök arra is figyelmeztetett, hogy a csöves csemegekukorica ennél jóval olcsóbb már nem valószínű, hogy lesz. Szeptemberben még kapható lesz a termék, ám az őszi időszakban ismét számítani lehet az árak lassú emelkedésére.

 

