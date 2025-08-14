16 perce
A felére esett a csöves kukorica ára, de még így sem olcsó (képgalériával)
Néhány hét alatt drasztikusan, nagyjából a felére csökkent a csöves kukorica ára a piacokon, ám a nyári csemege beszerzése még most is komoly kiadást jelent. A szekszárdi piacon és egy közeli utcai árusnál szerdán darabonként 250-350 forintért kínálták a csöves kukorica darabját, míg néhány héttel ezelőtt még 450-500 forintot kértek érte.
A piacon látott kínálat szemre is ígéretes: a csöves kukorica gúlán egyenletesen, tömött sorokban sárgállnak a szemek. Bár többen állítják, hogy akad már 150 forintos ajánlat is, szerdán 200 forint alatt a szekszárdi piacon aligha lehetett hozzájutni. Egy hétvégi családi adag – ami legalább 10-12 csőből áll – így 2000-2500 forintos kiadást jelenthet.
Néhány évvel ezelőtt, 2022-2023 nyarán még egészen más volt a helyzet: fő szezonban 70, 80 vagy 90 forintért is adták darabját Tolnában, mérettől és szemnagyságtól függően. Ehhez képest az idei szezon elején, alig három-négy hete, a helyi piacokon darabonként 450-500 forintos nyitóár jelent meg.
Ezért drágult a csöves kukorica
A magas árak hátteréről a bama.hu-nak Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezetének elnöke elmondta: a fő okok a gazdálkodási körülményekben keresendők. A hideg május miatt a hazai termesztésű csemegekukorica késve és kisebb mennyiségben került a piacra, miközben a vetőmagok és a termelési költségek is jelentősen megemelkedtek. Ezeket a termelők beépítik áraikba, amit az értékesítők is tovább érvényesítenek.
Pillanatképek a szerdai szekszárdi piacrólFotók: Mártonfai Dénes
Az elnök arra is figyelmeztetett, hogy a csöves csemegekukorica ennél jóval olcsóbb már nem valószínű, hogy lesz. Szeptemberben még kapható lesz a termék, ám az őszi időszakban ismét számítani lehet az árak lassú emelkedésére.
Igaz lenne, a főtt kukoricának elég a nyolc perces főzés?Elképzelhetetlen a nyár, a strand a főtt kukorica nélkül.
Ezért a gyümölcsért állnak most sorba a piacon – Jól megkérik az árát (képgalériával)Már a piac nyitásakor érezhető volt a nyári forgatag a piacon.