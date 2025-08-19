Pontyból történelem: 40 éves a szekszárdi Czikkhalas

A Czikkhalas szekszárdi üzlete jubileumához érkezett. Ebből az alkalomból Czikk László alapító-tulajdonos a Shakespeare-tragédia főhősének dilemmáját fogalmazta át lapunknak küldött olvasói levelében. Ami így kezdődik: lenni vagy látszani?

A Czikkhalas szekszárdi üzlete már negyven éve garantálja, hogy itt a pontyok nem úszhatják meg a konyháig vezető utat

Fotó: Mártonfai Dénes / Archív fotó

Czikkhalas szekszárdi üzlete, ahogy kezdődött

Ez itt a kérdés – nemcsak Hamletnek, hanem minden vállalkozónak, aki valaha is szembenézett a piac könyörtelen valóságával. A nyolcvanas évek végén, a rendszerváltás hajnalán, gombamód születtek és tűntek el az egyéni vállalkozások. Akkor is, mint ma, sokan hitték: elég egy nagy, csillogó cégtábla, és máris biztos a siker. Pedig nem a tábla mérete, hanem az, ami mögötte van, adja az értéket.

Erre egy suta, de találó példa a léggömb és a vasgolyó: hasonló az alakjuk, ám minden másban különböznek. Mi volt a Czikkhalas szekszárdi üzletének valódi értéke akkor, és mi ma? – A válaszhoz vissza kell mennünk negyven-ötven évet. Idősebb ismerőseink gyakran felidézik, hogy akkoriban a hal ritka csemegének számított. A nyár végi kacsaúsztatókban lehetett ugyan iszap ízű uszonyost fogni, de igazán szép, kilónál is nagyobb ponty csak a kishalászok jóvoltából kerülhetett a vevőkhöz. Azt a halat, amelyet a hét bármely napján meg lehetett vásárolni – sőt, később akár tisztítva is –, a mi üzletünk kínálta először Tolna vármegye területén. Így kerülhetett vissza a nagy ünnepek és családi események asztalára a Sárköz jellegzetes étke.

Tisztelgés a segítőkész „keresztapák” előtt

Engedtessék meg, hogy tisztelegjek azok előtt a „keresztapák” előtt, akik nélkül nem épülhetett volna halboltunk. Ők már nincsenek köztünk, de az üzlet létrejöttét nagyban nekik köszönhetjük.

Pataki László, a Vízitársulat igazgatója, aki parképítő koromban egyszer már megmentett a teljes bukástól, és mindig arra biztatott, hogy a dolgaimat huszárvágással intézzem. Két hónap alatt épült fel így a szekszárdi üzlet. Zseniálisan okos, jó érzésű, önzetlen ember volt, aki eszével és eredményeivel megelőzte a korát, sokat tanultam tőle.

Szabó Géza, az akkori városi pártbizottság első titkára, aki – annak ellenére, hogy soha nem voltam a pártnak a tagja – a sok gáncsoskodón felülkerekedve, hatalmánál fogva utasította az illetékeseket, hogy adják meg az engedélyt az üzlet építésére.