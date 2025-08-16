3 órája
Darázspánik a vármegyében: ezrek zümmögnek a falak mögött, életveszély az otthonokban
Zümmögnek, támadnak – a darazsak idén nyáron sem kímélnek minket. Egyre több házban, lakásban található darázsfészek, a fullánkos rovarok otthonainkban is életveszélyt okozhatnak.
Tolna vármegyében egyre több otthonban bukkan fel rejtett darázsfészek, és a darázsinvázió 2025-ben már nemcsak kellemetlen, hanem életveszélyes is lehet – mutatjuk, hogyan ismerheti fel időben a veszélyt.
Egyre több a darázsfészek
Tolna vármegyében egyre több lakó szembesül azzal, hogy otthonában rejtett darázsfészek alakult ki. A darazsak már tavasszal megkezdték a fészeképítést, és mostanra több ezer egyedből álló kolóniák zümmögnek a falak mögött. Babocsai Balázs darázsirtó szakember szerint a leggyakoribb fészkelőhelyek: redőnytok, födém, szigetelés mögötti üregek, padlás, garázs, sőt föld alatti üregek is. A közösségi médiában is egyre több figyelmeztetés jelenik meg. A Facebookon az Ozora csoportban például beszámoltak arról, hogy a darázskirálynő tavasszal több száz petét rak le, amelyek másfél hónap alatt kikelnek. Ezután naponta újabb százakat hoz világra, így bővül a fészek több ezer fullánkossal. A darazsak agresszíven védik fészküket, és ha veszélyt éreznek, támadásba lendülnek.
A darázsfészek eltávolítása
A darázsfészek belső hőmérséklete elérheti a 35 Celsius fokot, ami párakibocsátással jár, és penészes foltokat okozhat a plafonon. Sok lakó azt hiszi, beázásról van szó, pedig a falak mögött darazsak fészkelnek. A darazsak folyamatosan rágnak, bővítik fészküket, és akár átlyukaszthatják a födémet, majd betódulnak a lakásba. A szakemberek szerint szeptembertől októberig várható a legnagyobb invázió, ezért a darázsirtás mostanra már sürgősen ajánlott. A darázsfészek eltávolítása nem játék – figyelmeztetnek a szakértők. A darazsak csípése fájdalmas, és súlyos allergiás reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes is lehet.
Hogyan ismerjük fel a rejtett darázsfészket?
A darázsfészek jelei. Íme, mire figyeljen:
- Zümmögés vagy kaparászás hallatszik a falakból, plafonból vagy padlásról – mintha egér lenne a házban, ám valójában azok darazsak
- Intenzív darázsmozgás egy adott pont körül – ha több darázs rendszeresen be- és kirepül ugyanazon a helyen (például redőnytok, szellőző, ajtókeret), az fészek jelenlétére utal
- Penészes vagy nedves foltok a plafonon – a fészek belső hőmérséklete elérheti a 30–35 Celsius fokot, ami párakibocsátással jár.
- Látható fészek – papírszerű vagy agyagszerű képződmény, gyakran padláson, födémben, faodvakban, szigetelés mögött vagy földbe fúrt lyukakban
- Madárdeszkák körül lézengő darazsak – ha kívülről öt-hat darázs köröz egy adott ponton, szinte biztos, hogy a fészek a falban vagy plafonban van
Komoly veszélyforrás és lelki teher
A darázsfészek a házban nemcsak kellemetlen, hanem komoly veszélyforrás. Fontos tudni, hogy a darazsak jelenléte otthonainkban súlyos lelki terhet is okozhat a családoknak, a házban lakóknak. A darazsak miatt ugyanis félnek ablakot nyitni, vagy a gyerekek rettegnek egyedül bemenni a szobájukba. A darazsak jelenléte stresszt, szorongást és alvászavart is előidézhet, hiszen rettegünk attól, hogy a darázs megcsíp bennünket. A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba, hanem hívjunk profi darázsirtót. Hiszen a gyors beavatkozás nem csak a darazsakat távolítja el, hanem otthonainkba visszatér a biztonság és a nyugalom is. Az idei esztendő nem a darazsak éve, erről itt olvashat. Rémisztő fotókat darázsinvázióról itt tekinthet meg.