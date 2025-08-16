augusztus 16., szombat

Félelemben tartanak

1 órája

Darázspánik a vármegyében: ezrek zümmögnek a falak mögött, életveszély az otthonokban

Címkék#darázs#darázsfészek#rovar

Zümmögnek, támadnak – a darazsak idén nyáron sem kímélnek minket. Egyre több házban, lakásban található darázsfészek, a fullánkos rovarok otthonainkban is életveszélyt okozhatnak.

Brunner Mónika

Tolna vármegyében egyre több otthonban bukkan fel rejtett darázsfészek, és a darázsinvázió 2025-ben már nemcsak kellemetlen, hanem életveszélyes is lehet – mutatjuk, hogyan ismerheti fel időben a veszélyt.

Mindig szakember végezze el a darázsfészek eltávolítását
A darázsfészek eltávolítását mindig bízzuk szakemberre. Forrás: MW/archiv

Egyre több a darázsfészek

Tolna vármegyében egyre több lakó szembesül azzal, hogy otthonában rejtett darázsfészek alakult ki. A darazsak már tavasszal megkezdték a fészeképítést, és mostanra több ezer egyedből álló kolóniák zümmögnek a falak mögött. Babocsai Balázs darázsirtó szakember szerint a leggyakoribb fészkelőhelyek: redőnytok, födém, szigetelés mögötti üregek, padlás, garázs, sőt föld alatti üregek is. A közösségi médiában is egyre több figyelmeztetés jelenik meg. A Facebookon az Ozora csoportban például beszámoltak arról, hogy a darázskirálynő tavasszal több száz petét rak le, amelyek másfél hónap alatt kikelnek. Ezután naponta újabb százakat hoz világra, így bővül a fészek több ezer fullánkossal. A darazsak agresszíven védik fészküket, és ha veszélyt éreznek, támadásba lendülnek.

A darázsfészek eltávolítása

A darázsfészek belső hőmérséklete elérheti a 35 Celsius fokot, ami párakibocsátással jár, és penészes foltokat okozhat a plafonon. Sok lakó azt hiszi, beázásról van szó, pedig a falak mögött darazsak fészkelnek. A darazsak folyamatosan rágnak, bővítik fészküket, és akár átlyukaszthatják a födémet, majd betódulnak a lakásba. A szakemberek szerint szeptembertől októberig várható a legnagyobb invázió, ezért a darázsirtás mostanra már sürgősen ajánlott. A darázsfészek eltávolítása nem játék – figyelmeztetnek a szakértők. A darazsak csípése fájdalmas, és súlyos allergiás reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes is lehet.

darázscsípés
A darázscsípés főként otthoni környezetben, a ház körül következik be, érdemes hát körültekintően közlekedünk saját életterünkben. Forrás: MW/archiv

Hogyan ismerjük fel a rejtett darázsfészket?

A darázsfészek jelei. Íme, mire figyeljen:

  1. Zümmögés vagy kaparászás hallatszik a falakból, plafonból vagy padlásról – mintha egér lenne a házban, ám valójában azok darazsak 
  2. Intenzív darázsmozgás egy adott pont körül – ha több darázs rendszeresen be- és kirepül ugyanazon a helyen (például redőnytok, szellőző, ajtókeret), az fészek jelenlétére utal
  3. Penészes vagy nedves foltok a plafonon – a fészek belső hőmérséklete elérheti a 30–35 Celsius fokot, ami párakibocsátással jár.
  4. Látható fészek – papírszerű vagy agyagszerű képződmény, gyakran padláson, födémben, faodvakban, szigetelés mögött vagy földbe fúrt lyukakban
  5. Madárdeszkák körül lézengő darazsak – ha kívülről öt-hat darázs köröz egy adott ponton, szinte biztos, hogy a fészek a falban vagy plafonban van

Komoly veszélyforrás és lelki teher

A darázsfészek a házban nemcsak kellemetlen, hanem komoly veszélyforrás. Fontos tudni, hogy a darazsak jelenléte otthonainkban súlyos lelki terhet is okozhat a családoknak, a házban lakóknak. A darazsak miatt ugyanis félnek ablakot nyitni, vagy a gyerekek rettegnek egyedül bemenni a szobájukba. A darazsak jelenléte stresszt, szorongást és alvászavart is előidézhet, hiszen rettegünk attól, hogy a darázs megcsíp bennünket. A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba, hanem hívjunk profi darázsirtót. Hiszen a gyors beavatkozás nem csak a darazsakat távolítja el, hanem otthonainkba visszatér a biztonság és a nyugalom is. Az idei esztendő nem a darazsak éve, erről itt olvashat. Rémisztő fotókat darázsinvázióról itt tekinthet meg. 

 

