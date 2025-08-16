Darázspánik a vármegyében: ezrek zümmögnek a falak mögött, életveszély az otthonokban

Tolna vármegyében egyre több otthonban bukkan fel rejtett darázsfészek, és a darázsinvázió 2025-ben már nemcsak kellemetlen, hanem életveszélyes is lehet – mutatjuk, hogyan ismerheti fel időben a veszélyt.

A darázsfészek eltávolítását mindig bízzuk szakemberre. Forrás: MW/archiv

Egyre több a darázsfészek

Tolna vármegyében egyre több lakó szembesül azzal, hogy otthonában rejtett darázsfészek alakult ki. A darazsak már tavasszal megkezdték a fészeképítést, és mostanra több ezer egyedből álló kolóniák zümmögnek a falak mögött. Babocsai Balázs darázsirtó szakember szerint a leggyakoribb fészkelőhelyek: redőnytok, födém, szigetelés mögötti üregek, padlás, garázs, sőt föld alatti üregek is. A közösségi médiában is egyre több figyelmeztetés jelenik meg. A Facebookon az Ozora csoportban például beszámoltak arról, hogy a darázskirálynő tavasszal több száz petét rak le, amelyek másfél hónap alatt kikelnek. Ezután naponta újabb százakat hoz világra, így bővül a fészek több ezer fullánkossal. A darazsak agresszíven védik fészküket, és ha veszélyt éreznek, támadásba lendülnek.