1 órája
Feltűrte az ingujját a kármentést végző decsi küldöttség
Egy éjszaka alatt erős vihar és zápor áztatta el a felvidéki Nagymácséd községet. A decsi küldöttség is kivette részét a kárelhárításból. A szombati falunapon nemcsak dolgozni, hanem táncolni is lesz alkalmuk.
Decsi küldöttség bizonyította azt a Felvidéken, hogy nem ijed meg a munkától. Történt ugyanis, hogy csütörtökön erős vihar és esőzés áztatta el a szlovákiai Nagymácséd községet. A károk enyhítése pénteken reggel el is kezdődött. Ebből a tennivalóból egy Tolna vármegyei csapat is kivette részét. Ugyanis Nagymácséd falunapjára a partnertelepülés Decs is elküldte három tagú, hivatalos küldöttségét. A csapat nyugtázta, hogy vendéglátó helyük nem csekély része vízben úszik.
Decsi küldöttség küzdött meg a vízzel
– Felajánlottuk segítségünket, így kisvártatva már egy szivattyúval felszerelkezve, rövidnadrágot és gumicsizmát öltve küzdöttünk meg a kiterjedt víztükörrel – mondta el Heberling Tibor, Decs polgármestere, akinek Zsiga Zoltán alpolgármester és Juhász Péter önkormányzati támogató segített. – Mintegy másfél-két óra munkával sikerült a csapadékot eltüntetnünk. Szerencsére van gyakorlatom ebben, hiszen Decsen, a vágóhídon is előfordult már hasonló tennivaló.
A decsiek szakavatott tevékenységét nagy elismeréssel köszönte meg Dagmar Kosnáčová, Nagymácséd polgármester asszonya. A szombati napon minden bizonnyal újabb kellemes meglepetésben lesz része. Hiszen Heberling Tibor azt is elárulta: a decsiek, köztük ő maga is, sárközi viseletben adják elő a decsi verbunkot, és ahogyan az illik, felkéri egy táncra a polgármester asszonyt.