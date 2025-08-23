Feltűrte az ingujját a kármentést végző decsi küldöttség

Decsi küldöttség bizonyította azt a Felvidéken, hogy nem ijed meg a munkától. Történt ugyanis, hogy csütörtökön erős vihar és esőzés áztatta el a szlovákiai Nagymácséd községet. A károk enyhítése pénteken reggel el is kezdődött. Ebből a tennivalóból egy Tolna vármegyei csapat is kivette részét. Ugyanis Nagymácséd falunapjára a partnertelepülés Decs is elküldte három tagú, hivatalos küldöttségét. A csapat nyugtázta, hogy vendéglátó helyük nem csekély része vízben úszik.

A decsi küldöttség vezetője, Heberling Tibor szakavatott módon szivattyúzta a vizet

Decsi küldöttség küzdött meg a vízzel

– Felajánlottuk segítségünket, így kisvártatva már egy szivattyúval felszerelkezve, rövidnadrágot és gumicsizmát öltve küzdöttünk meg a kiterjedt víztükörrel – mondta el Heberling Tibor, Decs polgármestere, akinek Zsiga Zoltán alpolgármester és Juhász Péter önkormányzati támogató segített. – Mintegy másfél-két óra munkával sikerült a csapadékot eltüntetnünk. Szerencsére van gyakorlatom ebben, hiszen Decsen, a vágóhídon is előfordult már hasonló tennivaló.