2 órája
Az ideális világ nem a digitális világ
A minap érdekes, egyre ritkább látványban volt részem. Fiatal fiúk egy csoportja az egyik lakótelepi focipályán rúgta a bőrt. Mintha a digitális világ nem is létezett volna.
Megálltam egy pillanatra, figyeltem őket. Nem készültem rá, nem volt bennem szándék, egyszerűen csak jólesett nézni, mi történik. És ahogy álltam ott, szépen lassan megfogalmazódott bennem: ez az ideális, amikor egy időre eltűnik a digitális világ.
Manapság természetes, hogy gyerek és felnőtt egyaránt a kezében tartja a telefont. Nem is kell démonizálni: a mobil hasznos, sőt, sokszor szükséges. A szülők ugyanúgy használják, mint a gyerekek. Mégis, valahogy egyre inkább megszoktuk azt a képet, hogy a játszóterek üresek, a padokon a fiatalok görnyedve nyomkodják a kijelzőt, és a csendet a digitális csipogások törik meg.
De amit ott láttam, az más volt. Az valóság volt.
Fiúk egy csoportja a közeli játszótérre kanyarodott, hogy együtt folytassák a napot. Nem kellett hozzá semmi, csak egymás társasága.
És ami a legszebb: senkinek sem volt a kezében telefon.
Jó néha kiszakadni a digitális világból
Ahogy ott álltam, én is mosolyogtam. Éreztem, hogy a gyerekek öröme rám is átragad. Hogy a világ még mindig képes meglepni, még mindig képes felidézni bennem azt, ami igazán fontos.
És akkor megértettem: az ideális világ nem a digitális világ. Nem a képernyő fénye, hanem a délutáni nap melege, a madárdal és a gyerekkacaj az, ami teljessé teszi a napot.
Bármennyire is jelen van az életünkben a technológia, az igazi pillanatok az offline térben születnek.