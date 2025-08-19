augusztus 19., kedd

Huba névnap

28°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Az ideális világ nem a digitális világ

Címkék#gyerek#offline#digitális világ#focipálya

A minap érdekes, egyre ritkább látványban volt részem. Fiatal fiúk egy csoportja az egyik lakótelepi focipályán rúgta a bőrt. Mintha a digitális világ nem is létezett volna.

Bencze Péter

Megálltam egy pillanatra, figyeltem őket. Nem készültem rá, nem volt bennem szándék, egyszerűen csak jólesett nézni, mi történik. És ahogy álltam ott, szépen lassan megfogalmazódott bennem: ez az ideális, amikor egy időre eltűnik a digitális világ.

Az ideális világban a gyerekek nem a digitális világban élnek
Az ideális világban a gyerekek nem a digitális világban élnek
Forrás:  Shutterstock

Manapság természetes, hogy gyerek és felnőtt egyaránt a kezében tartja a telefont. Nem is kell démonizálni: a mobil hasznos, sőt, sokszor szükséges. A szülők ugyanúgy használják, mint a gyerekek. Mégis, valahogy egyre inkább megszoktuk azt a képet, hogy a játszóterek üresek, a padokon a fiatalok görnyedve nyomkodják a kijelzőt, és a csendet a digitális csipogások törik meg.

De amit ott láttam, az más volt. Az valóság volt.

Fiúk egy csoportja a közeli játszótérre kanyarodott, hogy együtt folytassák a napot. Nem kellett hozzá semmi, csak egymás társasága.

És ami a legszebb: senkinek sem volt a kezében telefon.

Jó néha kiszakadni a digitális világból

Ahogy ott álltam, én is mosolyogtam. Éreztem, hogy a gyerekek öröme rám is átragad. Hogy a világ még mindig képes meglepni, még mindig képes felidézni bennem azt, ami igazán fontos.

És akkor megértettem: az ideális világ nem a digitális világ. Nem a képernyő fénye, hanem a délutáni nap melege, a madárdal és a gyerekkacaj az, ami teljessé teszi a napot.

Bármennyire is jelen van az életünkben a technológia, az igazi pillanatok az offline térben születnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu