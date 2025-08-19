Megálltam egy pillanatra, figyeltem őket. Nem készültem rá, nem volt bennem szándék, egyszerűen csak jólesett nézni, mi történik. És ahogy álltam ott, szépen lassan megfogalmazódott bennem: ez az ideális, amikor egy időre eltűnik a digitális világ.

Az ideális világban a gyerekek nem a digitális világban élnek

Forrás: Shutterstock

Manapság természetes, hogy gyerek és felnőtt egyaránt a kezében tartja a telefont. Nem is kell démonizálni: a mobil hasznos, sőt, sokszor szükséges. A szülők ugyanúgy használják, mint a gyerekek. Mégis, valahogy egyre inkább megszoktuk azt a képet, hogy a játszóterek üresek, a padokon a fiatalok görnyedve nyomkodják a kijelzőt, és a csendet a digitális csipogások törik meg.

De amit ott láttam, az más volt. Az valóság volt.

Fiúk egy csoportja a közeli játszótérre kanyarodott, hogy együtt folytassák a napot. Nem kellett hozzá semmi, csak egymás társasága.

És ami a legszebb: senkinek sem volt a kezében telefon.

Jó néha kiszakadni a digitális világból

Ahogy ott álltam, én is mosolyogtam. Éreztem, hogy a gyerekek öröme rám is átragad. Hogy a világ még mindig képes meglepni, még mindig képes felidézni bennem azt, ami igazán fontos.

És akkor megértettem: az ideális világ nem a digitális világ. Nem a képernyő fénye, hanem a délutáni nap melege, a madárdal és a gyerekkacaj az, ami teljessé teszi a napot.

Bármennyire is jelen van az életünkben a technológia, az igazi pillanatok az offline térben születnek.