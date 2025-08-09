augusztus 9., szombat

1 órája

Dombóvár 95 éves mosolya – Marika nénit köszöntötték

Címkék#Városunk Dombóvár#öröm#Pintér Szilárd

Teol.hu

Zóka Istvánnét 95. születésnapja alkalmából köszöntötte Pintér Szilárd, Dombóvár polgármester és Gyarmati Éva önkormányzati képviselő.

Fotó: facebook/Városunk Dombóvár

Marika nénit fia, két unokája és két dédunokája veszi körül szeretettel. Életét a munka iránti odaadás és a jókedvű szorgalom jellemezte, minden feladatot örömmel és lelkiismeretesen végzett – olvasható a Városunk Dombóvár Facebook csoport bejegyzésében. Marika néni jó egészségnek örvend, aktív mindennapjait pedig ma is főzéssel, televíziós sorozatok követésével és a politikai események iránti érdeklődéssel tölti.

Születésnapja alkalmából a város vezetése és közössége jó egészséget, sok örömet és boldog pillanatot kíván neki.

 

