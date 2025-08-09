Születésnapi jókívánságok
1 órája
Dombóvár 95 éves mosolya – Marika nénit köszöntötték
Zóka Istvánnét 95. születésnapja alkalmából köszöntötte Pintér Szilárd, Dombóvár polgármester és Gyarmati Éva önkormányzati képviselő.
Marika nénit fia, két unokája és két dédunokája veszi körül szeretettel. Életét a munka iránti odaadás és a jókedvű szorgalom jellemezte, minden feladatot örömmel és lelkiismeretesen végzett – olvasható a Városunk Dombóvár Facebook csoport bejegyzésében. Marika néni jó egészségnek örvend, aktív mindennapjait pedig ma is főzéssel, televíziós sorozatok követésével és a politikai események iránti érdeklődéssel tölti.
Születésnapja alkalmából a város vezetése és közössége jó egészséget, sok örömet és boldog pillanatot kíván neki.
