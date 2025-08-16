augusztus 16., szombat

A templom rejtélyes története

22 perce

Legendák vannak a kőbe zárva Dombóváron

Címkék#dombóvári templom#Jézus Szíve#politika#háború#építészet

Hetvenöt évvel ezelőtt nyerte el mai formájáta a belvárosi Jézus Szíve templom. Elődje közel 300 éve épült. Kezdetben, 1725-től szerény kis kápolna állt a helyén, majd 1757-re igazi templommá nőtte ki magát a központban álló dombóvári templom.

Kutny Gábor

A jelenlegi dombóvári templom helyén, 1725-ben, a török pusztítást követő újrakezdés jeleként, kis kápolna állt itt, amelyet Szent László oltalmába ajánlott a maroknyi dombóvári közösség. A hívek szegénysége miatt akkor még nem gondolhattak arra, hogy tisztán az ő áldozatkészségükből épüljön fel egy maradandó templom – meséli Takács Istvánné helytörténész. Hála azonban Klimó György pécsi püspöknek, az építészet nagylelkű pártfogójának, valamint Dombóvár új birtokosának, a herceg Esterházy családnak, a kápolna helyén 1751 és 1757 között felépült a templom. A telket és az építőanyagot herceg Esterházy „Fényes” Miklós biztosította, a helyiek pedig fuvarral, kézi munkával és adakozással járultak hozzá az építkezéshez. A templom felszentelése 1757-ben történt. Tágabb környezetében alakult ki Dombóvár első világi központja: iskolával, községházával, hercegi házakkal és piactérrel.

Szentmise a dombóvári templomban
Szentmise a dombóvári templomban
Fotó: A szerző felvétele

A vasút és a dombóvári templom élete

Dombóvár életében fontos mérföldkő volt az 1872-es év. A vasút megjelenésével az addig agrárjellegű lakosság mellett egyre több iparban és kereskedelemben dolgozó, valamint polgári réteg telepedett le. Az összlakosság néhány évtized alatt megháromszorozódott, így az 1920-as évekre a templom ünnepnapokon már szűknek bizonyult. Hiába tartottak ünnepekkor napi öt szentmisét, a templomon kívül mindig sokan rekedtek.

1929-ben a Katolikus Hitközségi Tanács úgy döntött, hogy új templomot építenek, mert a meglévő túl kicsi volt. Gyűjtést indítottak, de a gazdasági világválság évei hátráltatták a folyamatot. Az 1930-as évek második felében már komolyabb eredményeket értek el: például Esterházy Pál 50 000 pengőt adományozott az új templom megépítésére.

A háború közbeszólt

1942-ben megszületett a döntés: a meglévő templomot bővítik, hogy nagyobb befogadóképességű legyen. A második világháború azonban megakasztotta a munkálatokat. A templom harangjait is elvitték, és a folytatást akadályozta a munkaerőhiány, a német megszállás, a bombázások, a deportálások, majd a szovjet megszállás és az erősödő kommunista, ateista ideológia.

2024-ben készült el a templom legutóbbi, teljeskörű felújítása
Fotó: A szerző felvétele

A háború után évekig nem volt lehetőség az építkezés folytatására. Mindszenty József hercegprímás 1947. május 17–18-i látogatása után új lendületet kapott a templom ügyének támogatása. Először a harangot pótolták: 48 dombóvári katolikus kereskedő vállalta a költségeket. A harang Szlezák Rafael rákoskeresztúri műhelyében készült el, és 1948 húsvétjára helyezték fel.

Bár a templom ekkor még nem volt teljesen kész, az átépítés 1950 nyarán befejeződött. A háború utáni politika nehéz időket hozott: megszűnt az iskolai kötelező hitoktatás, a vallásos jellegű egyesületeket feloszlatták, nagypénteken tilos lett a körmenet a kálváriához, és megjelentek az egyházi szertartás nélküli temetések, esküvők, keresztelők. A templom látogatottsága, az elsőáldozók, gyónók és áldozók száma jelentősen csökkent.

Az 1980-as években azonban változás kezdődött: 1985-ben, sokak örömére, végre elkészült a Jézus Szíve templom második tornya is. 2024-ben, a templom akkori megújulását a Nemzeti Összetartozás Napján ünnepelték. Akkor Potápi Árpád János, a térség akkori országgyűlési képviselője így fogalmazott közösségi oldalán: A templom ugyanis nemcsak egy épület, hanem szimbóluma annak a hitnek és reménynek, amely összeköt bennünket. Az elmúlt 100 évben Kárpát-medence szerte a magyar egyházak jelentették a megmaradás egyik alappillérét”. A Dombóvári Jézus Szíve templom is ennek az összetartozásnak és megmaradásnak a szimbóluma mind a mai napig. 

 

