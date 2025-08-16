Legendák vannak a kőbe zárva Dombóváron

A jelenlegi dombóvári templom helyén, 1725-ben, a török pusztítást követő újrakezdés jeleként, kis kápolna állt itt, amelyet Szent László oltalmába ajánlott a maroknyi dombóvári közösség. A hívek szegénysége miatt akkor még nem gondolhattak arra, hogy tisztán az ő áldozatkészségükből épüljön fel egy maradandó templom – meséli Takács Istvánné helytörténész. Hála azonban Klimó György pécsi püspöknek, az építészet nagylelkű pártfogójának, valamint Dombóvár új birtokosának, a herceg Esterházy családnak, a kápolna helyén 1751 és 1757 között felépült a templom. A telket és az építőanyagot herceg Esterházy „Fényes” Miklós biztosította, a helyiek pedig fuvarral, kézi munkával és adakozással járultak hozzá az építkezéshez. A templom felszentelése 1757-ben történt. Tágabb környezetében alakult ki Dombóvár első világi központja: iskolával, községházával, hercegi házakkal és piactérrel.

Szentmise a dombóvári templomban

Fotó: A szerző felvétele

A vasút és a dombóvári templom élete

Dombóvár életében fontos mérföldkő volt az 1872-es év. A vasút megjelenésével az addig agrárjellegű lakosság mellett egyre több iparban és kereskedelemben dolgozó, valamint polgári réteg telepedett le. Az összlakosság néhány évtized alatt megháromszorozódott, így az 1920-as évekre a templom ünnepnapokon már szűknek bizonyult. Hiába tartottak ünnepekkor napi öt szentmisét, a templomon kívül mindig sokan rekedtek.

1929-ben a Katolikus Hitközségi Tanács úgy döntött, hogy új templomot építenek, mert a meglévő túl kicsi volt. Gyűjtést indítottak, de a gazdasági világválság évei hátráltatták a folyamatot. Az 1930-as évek második felében már komolyabb eredményeket értek el: például Esterházy Pál 50 000 pengőt adományozott az új templom megépítésére.

A háború közbeszólt

1942-ben megszületett a döntés: a meglévő templomot bővítik, hogy nagyobb befogadóképességű legyen. A második világháború azonban megakasztotta a munkálatokat. A templom harangjait is elvitték, és a folytatást akadályozta a munkaerőhiány, a német megszállás, a bombázások, a deportálások, majd a szovjet megszállás és az erősödő kommunista, ateista ideológia.