Fenntartóváltás

25 perce

Új fejezet kezdődik a dunaföldvári gimnázium életében

Címkék#Pálfiné Sűrű Anna#dunaföldvári gimnázium#oktatás#iskola

Új fenntartó, új igazgató. Szeptembertől új fejezet kezdődik a dunaföldvári gimnázium életében.

Révészné Hanol Erzsébet

Szeptember elsejétől a magyarországi görögkatolikus egyház lesz a dunaföldvári gimnázium fenntartója. A változás részleteiről az új igazgató, Pálfiné Sűrű Anna beszélt a Part-Oldalak YouTube-csatornán nemrégiben. Az iskola Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum néven működik tovább, és ez is jelzi, hogy a gimnáziumi oktatás mellé szakképzések is társulnak majd. Ezek most két fő ágazatban indulnak: gazdálkodás és menedzsment, valamint oktatás. Előbbiben pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés lesz, utóbbiban pedig oktatási szakasszisztens. A technikum öt éves képzés, az érettségi mellett szakmai végzettséget is ad.

A dunaföldvári gimnázium új igazgatója, Pálfiné Sűrű Anna.
Pálfiné Sűrű Anna a dunaföldvári gimnázium az új igazgatója. Forrás: duol.hu

Még lehet jelentkezni a dunaföldvári gimnáziumba

Az új képzési irányok mellett továbbra is működik a négyosztályos gimnáziumi képzés, és 2026-tól újraindul a hatévfolyamos tagozat is, továbbá azt tervezik, hogy jövőre elindul egy két éves nappali technikusi képzés is azok számára, akik már rendelkeznek érettségivel. A 2025-2026-os tanévre a négyosztályos képzésre augusztus 31-ig még lehet jelentkezni rendkívüli felvételi eljárásban. Az érdeklődők szerdánként 8 és 13 óra között személyesen tudnak érdeklődni, illetve telefonon és online is van lehetőség jelentkezni.

A görögkatolikus egyház, nemcsak szakmai támogatást, de értékrendi iránymutatást is ad

Pálfiné Sűrű Anna arról is beszélt, hogy a gimnáziumban kiemelt szerepet kap az idegen nyelvi és matematikai oktatás, az angol és német nyelv magasabb óraszámban jelenik meg a tantervben. Az, hogy az új fenntartó a görögkatolikus egyház, nemcsak szakmai támogatást, de értékrendi iránymutatást is ad. A hittanórák ugyanakkor az első évben nem lesznek kötelezőek. A keresztény szemlélet azonban megjelenik az iskola életében, például a közösségi programokban és az ünnepekben. Az intézményhez lelki vezető is csatlakozik.

A gimnáziumi képzés mellett technikum is indul
A görögkatolikus egyház fenntartóként a felújítást sem tartja kizártnak
Forrás: Part-Oldalak

A felújítás sem kizárt

A fenntartó nyitott az infrastrukturális fejlesztések iránt, bár konkrét épületfelújítási terv még nem készült. Az igazgató szerint a legégetőbb feladat a régi épületszárny tetőszerkezetének felújítása, de az új szárny is figyelmet érdemel, hogy hosszú távon megőrizze állapotát.

Korábban felmerült, hogy a Dunaújvárosi Egyetem lesz az intézmény fenntartója. Erről itt írtunk.

 

