E nélkül unalmas lenne az élet

Van az a mondás, hogy a szeretet hegyeket képes megmozgatni, de az se semmi, amikor egy álmos kisváros, mint Szekszárd szívében egy mosoly villanyoszlopokat képes döntögetni.

Fotó: martin-dm / Getty Images Hungary

Egy facebook-posztban olvasom: egy lány keresi azt a fiút, akire reggel rámosolygott, a férfit pedig annyira elvarázsolta ez a mosoly, hogy majdnem nekiment a villanyoszlopnak. A fiú zavarában gyorsan továbbállt, a lány pedig most kávéra hívja kárpótlásul. Nem kellenek tehát a nagy szavak, a nagy ígéretek, amiket néha kapunk a férfiaktól. A hegyek is pont jó helyen vannak ott, ahol vannak. Sokkal inkább elég egy belénk feledkezett pillanat, amikor a tekintetünktől megszűnik a férfinek a külvilág.