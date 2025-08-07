Egy fagyiba került a jó sztori

A minap fagyizni mentünk a barátnőmmel. Kánikula, nosztalgia, szóval a szokásos kávé helyett beültünk egy cukrászdába. Ő két gombócot kért, én egyet, a felszolgáló meg váratlanul ránk néz, és megkérdezi: együtt vannak? Nézek rá értetlenül, mondom: nem vagyunk együtt, nekem párom van, neki meg férje – de együtt fizetünk, ha ez számít. Mire a barátnőm, mint aki élete coming outjára készül, rávágja: a párjaink férfiak!

A kép illusztráció

Fotó: MW

A pultnál megfagyott a levegő, de mi már nevettünk. Nem a felszolgálón, magunkon. A félreértéseken. Azon, hogy a gombócok számán túl is léteznek kombinációk. Tanulság? Együtt lenni sokféleképpen lehet – de a fagyi mégis drága mulatság!