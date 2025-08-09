Keresik
1 órája
Egy panellakásban látták utoljára, nyom nélkül tűnt el Zeusz
Szekszárdi olvasónk segítséget kér szeretett cicája megtalálásához.
Zeusz, a még egyéves sincs, ivartalanított kandúr augusztus 8-án reggel tűnt el a Táncsics Mihály utcából. A lakásban nevelkedett cica soha nem járt kint, így valószínűleg félénk lehet. Bal oldalán egy kis, bab formájú fekete folt található.
A gazdi arra kéri a szekszárdiakat, hogy aki látja, próbálja meg óvatosan megfogni, és hívja a +36 30 791 4229-es számot.
Zeusz mielőbbi hazajutásához minden segítséget nagyon köszönnek!
