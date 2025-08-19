1 órája
Egy újra gondolt klasszikus – Magyarország Tortája Dobos C. József előtt tiszteleg
Magyarország Tortájával minden évben méltó módon ünnepli a cukrász szakma az ország születésnapját. A „DCJ Stílusgyakorlatról”, az „Álmodozó” cukormentes tortáról és a Szent István Napi kenyérről is beszélgettünk Szőke Anikóval.
Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva 2007-ben indította útjára a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a Magyarország Tortája versenyt, azzal a céllal, hogy augusztus 20-án egy különleges, hazai ízekből megalkotott torta méltó módon képviselje a magyar cukrászatot. Erről beszélgettünk Szőke Anikóval, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Tolna vármegyei szakmai képviselőjével.
Podcastünkben beszélt a Magyarország Tortája versenyt megnyerő „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű tortáról, valamint Magyarország Cukormentes Tortájáról is, amely az „Álmodozó” fantázianevet viseli. Szóba került a Szent István Napi Kenyérverseny is, amelyet szintén a nemzeti ünnephez kapcsolódóan hirdetett meg a Magyar Pékszövetség három kategóriában.
