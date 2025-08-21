Hobbi festészet
40 perce
Egyetemista alkotó mutatkozott be
Hobbi festészet címmel Határ Zsófia egyetemi hallgató mutatta be főképpen tájakat ábrázoló műveit a múlt hét végén Bíró Lőrinc bukovinai székely fafaragó harci kiállító termében.
Az ifjú szekszárdi alkotó festményeit Lépő Ignácné énekes előadó ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A Bíróné Antal Jolán szervezésében zajló rendezvényen fellépett zenével, tánccal és verssel a Sárpilisi Tüskerózsák Dalkör, a Zombai Virágszálak táncegyüttes, valamint Petróczkiné Kovács Irén, Bonyai Gusztávné, Mérei János és Dán Zsuzsanna. A tárlat szeptember közepéig tekinthető meg.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre