Hobbi festészet

40 perce

Egyetemista alkotó mutatkozott be

Címkék#Bíró Lőrinc#Határ Zsófia#táj

Hobbi festészet címmel Határ Zsófia egyetemi hallgató mutatta be főképpen tájakat ábrázoló műveit a múlt hét végén Bíró Lőrinc bukovinai székely fafaragó harci kiállító termében.

Szeri Árpád

Az ifjú szekszárdi alkotó festményeit Lépő Ignácné énekes előadó ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A Bíróné Antal Jolán szervezésében zajló rendezvényen fellépett zenével, tánccal és verssel a Sárpilisi Tüskerózsák Dalkör, a Zombai Virágszálak táncegyüttes, valamint Petróczkiné Kovács Irén, Bonyai Gusztávné, Mérei János és Dán Zsuzsanna. A tárlat szeptember közepéig tekinthető meg. 

Határ Zsófia színes tárlata Hobby festészet címmel nyílt meg a harci kiállító teremben
Forrás: Beküldött fotó

 

