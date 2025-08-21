Egyetemista alkotó mutatkozott be

Az ifjú szekszárdi alkotó festményeit Lépő Ignácné énekes előadó ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A Bíróné Antal Jolán szervezésében zajló rendezvényen fellépett zenével, tánccal és verssel a Sárpilisi Tüskerózsák Dalkör, a Zombai Virágszálak táncegyüttes, valamint Petróczkiné Kovács Irén, Bonyai Gusztávné, Mérei János és Dán Zsuzsanna. A tárlat szeptember közepéig tekinthető meg.

Határ Zsófia színes tárlata Hobby festészet címmel nyílt meg a harci kiállító teremben

