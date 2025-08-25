augusztus 25., hétfő

Augusztus 20.

1 órája

Egyként dobbantak az osztrák fővárosban a magyar szívek

Címkék#Bécsben#Szent István-székesegyházban#Csibi Krisztina#szentbeszéd

Teol.hu

Legyen erőnk továbbmenni a szentistváni úton – erre a gondolatra építette szentbeszédét Mohos Gábor püspök atya Bécsben a zsúfolásig megtelt Szent István-székesegyházban – írta Csibi Krisztina országgyűlési képviselő. – Ausztriából és a környező országokból érkező magyarok százai ünnepelték államalapító királyunkat és az új kenyeret.

Egyszerre volt számomra megtiszteltetés, öröm és maradandó élmény, hogy ennek a kivételesen szép eseménynek tanúja, részese lehettem. Mindig jó látni, hogy egy nemes ügy mellett mennyire egyek tudunk lenni – és így volt ez most is. Egyként dobbantak az osztrák fővárosban a magyar szívek. És zengett a pápai himnusz után a magyar és a székely himnusz is a Stephansdomban. Valóban felemelő pillanatokat éltünk át.

Köszönöm a bécsi szervezőknek és minden jelenlévő honfitársamnak, hogy őrzik a lángot, s nemcsak őrzik, de – mint Reményik Sándor az öröktüzet – tovább is adják. 

Csibi Krisztina Bécsben
Forrás:  Facebook

 

