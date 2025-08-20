augusztus 20., szerda

István névnap

31°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia

2 órája

Egykori és jelenlegi csámpaiak találkoztak (galéria)

Címkék#nosztalgia#bál#galéria

Több mint húsz éve szervezik meg újra és újra a nosztalgia találkozót.

Révészné Hanol Erzsébet

Ismét nagy találkozások helyszíne volt a Csámpai Közösségi Ház udvara, ahol szombaton rendezték a hagyományos, immár huszonegyedik nosztalgia találkozót. Az érkezőket veterán járművek, régi mezőgazdasági eszközök, traktorok fogadták, a gyerekeknek volt légvár, miközben zajlottak a színpadi programok.

Ismét nosztalgia találkozó volt Csámpán
Fotó: Molnár Gyula

Fellépett többek között a Táncolj Önmagadért Tánccsoport, majd a Pódium Tánc Stúdió és a Csámpai Country Road Club is. A programot bál zárta a Royal zenekarral.

Egykori és jelenlegi csámpaiak találkoztak

Fotók: Molnár Gyula

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu