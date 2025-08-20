Egykori és jelenlegi csámpaiak találkoztak (galéria)

Ismét nagy találkozások helyszíne volt a Csámpai Közösségi Ház udvara, ahol szombaton rendezték a hagyományos, immár huszonegyedik nosztalgia találkozót. Az érkezőket veterán járművek, régi mezőgazdasági eszközök, traktorok fogadták, a gyerekeknek volt légvár, miközben zajlottak a színpadi programok.

Ismét nosztalgia találkozó volt Csámpán

Fotó: Molnár Gyula

Fellépett többek között a Táncolj Önmagadért Tánccsoport, majd a Pódium Tánc Stúdió és a Csámpai Country Road Club is. A programot bál zárta a Royal zenekarral.