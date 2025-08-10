augusztus 10., vasárnap

Vége a mini kiszerelések korszakának

55 perce

Elbúcsúzhatunk a mini samponoktól és egyadagos lekvároktól?

Címkék#vendéglátás#kiskereskedelem#műanyag

Teol.hu
Elbúcsúzhatunk a mini samponoktól és egyadagos lekvároktól?

Az Európai Unió 2030-tól életbe lépő csomagolási rendelete alapjaiban változtatja meg a szállodaipar és az élelmiszer-kiskereskedelem gyakorlatát – derül ki a közleményből, amelyet a Helló Sajtó! továbbított. A cél a hulladékcsökkentés és az újrahasznosítható, komposztálható vagy többször használható csomagolások elterjesztése.

Fotó: Unsplash, Jonathan Greenaway

Eltűnhetnek a szállodai mini samponok és tusfürdők, az egyadagos lekvárok, vajak, valamint a műanyag csomagolású kisebb gyümölcs- és zöldségcsomagok. A vendéglátóhelyeknek új megoldásokat kell bevezetniük, például újratölthető pumpás adagolókat vagy csomagolásmentes büféket.

A hazai csomagolóipar már reagál: lebomló térkitöltők, papíralapú futártasakok és komposztálható címkék segíthetik az átállást. A cél, hogy a kényelem megmaradjon, a kisebb ökológiai lábnyom mellett – olvasható a hellosajto.hu közleményében.

 

