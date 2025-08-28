Elegük lett a lakóknak: a képviselő segítségével lépnének fel az illegális hulladék ellen

Saját körzetében bejárást tartott Böröcz Máté önkormányzati képviselő, ami során a lakókkal közösen tekintette át a felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat.

Az illegális szemétlerakat felszámolása is témaként szerepelt a bejáráson

Forrás: Facebook

A Kadarka Lakótelepen továbbra is gondot jelent az illegális hulladéklerakás, amelyre a lakóközösséggel együtt keresnek hosszú távú megoldást. Szóba került a hulladéktárolók elkülönítése, valamint a terület hatékonyabb lezárása. A lakók egy vízelvezetési problémát is jeleztek, amely szintén rendezésre vár.

A Bakony utca dél-keleti szakaszán a fák és a növényzet megújítása kezdődik meg, az elöregedett, balesetveszélyes példányok cseréjével együtt.

A Mecsek utcában a közelmúltban történt csőtörés ügyében a képviselő egyeztetett az E.R.Ö.V Zrt. vezetésével.