Elektromos kukásautó szállítja majd a szemetet Pakson

Elektromos hulladékszállító jármű beszerzésére kapott támogatást a paksi önkormányzat a HUMDA Zrt.-től. Így Debrecen és Nyíregyháza mellett Paks kapott lehetőséget arra, hogy az Energiaügyi Minisztérium támogatásával megvalósuló „Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt” részese legyen. Az elektromos kukásautót kedden, sajtóeseményen adták át.

Kováts Lajos, Heringes Anita, Kövecses Péter és Szabó Béla az elektromos kukásautó átadóján

Fotó: Molnár Gyula

Fenntartható közlekedési projekteket valósít meg a HUMDA

A megjelenteket Heringes Anita polgármester köszöntötte, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jövőben minél több közösségi szolgáltatás elektromos járművek bevonásával valósulhasson meg. Kövecses Péter, a HUMDA Zrt. senior hulladékgazdálkodási szakértője elmondta, hogy a cég többek között zöld mobilitási, fenntartható közlekedési projektek megvalósításával foglalkozik. Úgy vélik, a közösségi közlekedés mellett érdemes ezt a szemléletet más területre is kiterjeszteni, és mivel a kukásautók hetente végigmennek egy település minden utcáján, komoly terhelést jelentenek. Érdemes hát elektromos kukásautókat alkalmazni. A most kezdődő mintaprojekt egy éve alatt monitorozzák a tapasztalatokat, hogy később elterjedhessen másutt is az elektromos meghajtású hulladékgyűjtő járművek használata.

Az elektromos kukásautó

Fotó: Molnár Gyula

Környezetbarát, hatékony megoldás az elektromos kukásautó

A Renault Trucks Magyarország képviseletében Szabó Béla azt hangsúlyozta, hogy az elektromos kukásautók nemcsak környezetbarát megoldást, hanem hatékonyságot is jelentenek. És azt ígérte, mindig azon lesznek, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat gyorsan és eredményesen kezeljék. Kováts Lajos, a Vertikal Group Nyrt. hulladékgazdálkodási igazgatója kiemelte, hogy jól illeszkedik a mintaprojekt a körforgásos gazdálkodáshoz, és biztosan olyan tapasztalatokkal gazdagodnak, amelyeket a későbbieket is hasznosítani tudnak.