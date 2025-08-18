Életet mentett az összefogásuk

Vasárnap este a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesületet riasztotta a helyi Mentőállomás irányítási központja egy eltűnt személy felkutatásához. A bejelentés szerint az érintett telefonon próbált segítséget kérni, azonban beszélni nem tudott, így pontos helyzetét sem tudta megadni.

A kutató-mentők, mentősök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg az eltűnt személy életét. Forrás: Facebook

A kutatók húsz percen belül nyolc emberrel, technikai eszközökkel és két keresőkutyával indultak a megadott területre. A mobiltelefon bemért pozíciója alapján egy városszéli, erdős, gazos részt kezdtek átvizsgálni.

A keresés közben azonban új információ érkezett, amelynek köszönhetően a személyt egy teljesen más helyszínen találták meg épségben.

Az egyesület köszönetet mondott a mentőállomás dolgozóinak a bizalomért és a gördülékeny együttműködésért.