Elhagyott épületek Tolna vármegyében – ezekért fáj olvasóink szíve
Sok-sok hozzászólás érkezett a Teol Facebook-oldalán feltett kérdésre. Arra voltunk kíváncsiak: melyik az az elhagyott épület Tolna vármegyében, amelyikért a legjobban fáj a szíved? A válaszok alapján készítettünk egy összegzést.
Kastélyok, templomok, szálláshelyek, éttermek, néhány iskola és üzem. Főként ilyen jellegű épületek jutottak olvasóink eszébe, amikor azt kérdeztük tőlük a Teol Facebook-oldalán: melyik az az elhagyott épület Tolna vármegyében, amelyikért a legjobban fáj a szíved?
Fényűző volt egykor a hőgyészi kastély
A legtöbben a hőgyészi Apponyi-kastélyt említették, amely egykor a magyar nemesi kultúra egyik fényűző központja volt, mára viszont az enyészet lett az úr. Egy időben kastélyszállóként működött, aztán 2010-ben bezárt, azóta pedig volt, hogy vendégek helyett betörők jártak az épületben. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere idén márciusban posztolt arról, hogy hamarosan elindulhat a hőgyészi kastély megmentése.
Elhagyott épület az egykor nyüzsgő Gemenc Hotel
Szintén sokan említették a szekszárdi Gemenc Hotelt, amelyről az Urbex – Elhagyott épületek Magyarországon Facebook-csoport fotói nyomán közöltünk nemrégiben cikket. A hotel az 1971-es Vadászati Világkiállításra épült, és a külföldi vadászok kedvelt pihenőhelye volt, a helyiek számára pedig ismert találkozóhely. Az egykor szebb napokat látott, nyüzsgő szálló szobáiban mostanra levált a falról a tapéta, a poharakat por lepi, az egykori bulikra már csak egy-egy plakát emlékeztet.
Évtizedeken át szolgálta a lakosságot a pincehelyi kórház
A közel húsz éve bezárt pincehelyi kórház miatt szintén sokaknak fáj a szíve. Az intézmény 1953-ban kezdte működését, de a kétezres évek elején már küzdött a fennmaradásáért. A környező tizennégy településen élő 30-32 ezer ember ellátása volt a feladata. A hatvanas-hetvenes években teljesen önellátó volt az intézmény, sokaknak adott munkát. Tíz orvos dolgozott ott, volt negyven belgyógyászati, harminc sebészeti, harminc szülészeti ágy.
Több kastélyt és Szekszárd ikonikus épületeit említették
Számos kastélyt is említettek olvasóink, így például a Gutai kastélyt Dombori közelében – amelyről egy hozzászóló azt írta, hogy álmai háza lenne –, a faddi Bartal kastélyt, a felsőhídvégit és az alsóhídvégit, valamint a lengyeli Apponyi-, a fácánkerti Kunffy-, a tengelici Csapó- és a gerjeni Mádi Kovács-kastélyt. Volt, aki a csibráki kastélyról írt, hozzátéve, hogy oda járt óvodába.
A dombóvári Korona Szálló, a bonyhádi Arany Oroszlán – későbbi Béke – Szálló, a szekszárdi Garay Szálló szintén sokakat nosztalgiára késztetett, akárcsak a Sió csárda és a szekszárdi Halászcsárda. A vármegyeszékhely elhagyott ingatlanjai közül több hozzászólásban is szerepelt a Gyermekek Háza, az Úttörő Ház és a régi uszoda. De néhány olyan épület látványa is elkeserít egyeseket, amelyet ugyan használnak, ám rájuk férne a felújítás. Volt, aki a tűzoltólaktanyát írta hozzászólásában, többek pedig a zeneiskolának otthont adó Augusz-házat, amelynek renoválására idén januárban tett ígértet Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Templomok, üzemek, iskolák a listán
Szakrális épület is szép számmal szerepel az emberek szívéhez közel álló, mára azonban leromlott állapotba került épületek között. Szedresből több templomot is említettek olvasóink, az udvari evangélikus templom és a bonyhádi zsinagóga kapcsán is többen sajnálatukat fejezték ki, és a gyulaji római katolikus templomról is többen írtak. Egyikük így:
Gyulajon születtem, és fáj a szívem azért a templomért, ahol megkereszteltek. Bizony ráférne a felújítás. Gyönyörű freskói, a főoltár és mellékoltárai régóta várják, hogy valakinek eszébe jusson a felújítás.
Többek javaslatára a szekszárdi húsipari vállalat épületegyüttese, a simontornyai bőrgyár, a dombóvári tejüzem is felkerült a listára, és volt aki azt is megjegyezte, hogy nemcsak az épületekért fáj a szíve, hanem
a sok-sok munkahelyért is, ami nincs már.
Iskolaépületek közül a tamási 2-es iskola, illetve a régi gimnázium fájdítja egyesek szívét, valamint a németkéri, az alsónyéki és a kisdorogi kapott említést. Népes összejövetelek egykori helyszínei is ma már csak nyomokban emlékeztetnek régi önmagukra.
Az uzdi kultúrház, ami dr. Pesthy Pál, egykori igazságügyi miniszter otthona volt
– írja egyikük. Más így emlékszik vissza:
a gyapai faluház, volt üzemi étkezde. Lakodalmak, bálok járási hírű helyszíne volt.
De olyan is volt, aki így összegzett a kérdésre, miszerint melyik az az elhagyott épület Tolna vármegyében, amelyikért a legjobban fáj a szíved?
Nagyon sok ilyen épület van, kár értük. Az ember csak nézi a pusztulásukat.