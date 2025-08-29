Elhagyott épületek Tolna vármegyében – ezekért fáj olvasóink szíve

Kastélyok, templomok, szálláshelyek, éttermek, néhány iskola és üzem. Főként ilyen jellegű épületek jutottak olvasóink eszébe, amikor azt kérdeztük tőlük a Teol Facebook-oldalán: melyik az az elhagyott épület Tolna vármegyében, amelyikért a legjobban fáj a szíved?

A hőgyészi kastély egykor a magyar nemesség fényűző központja volt, most elhagyott épület

Forrás: TEOL

Fényűző volt egykor a hőgyészi kastély

A legtöbben a hőgyészi Apponyi-kastélyt említették, amely egykor a magyar nemesi kultúra egyik fényűző központja volt, mára viszont az enyészet lett az úr. Egy időben kastélyszállóként működött, aztán 2010-ben bezárt, azóta pedig volt, hogy vendégek helyett betörők jártak az épületben. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere idén márciusban posztolt arról, hogy hamarosan elindulhat a hőgyészi kastély megmentése.

Elhagyott épület az egykor nyüzsgő Gemenc Hotel

Szintén sokan említették a szekszárdi Gemenc Hotelt, amelyről az Urbex – Elhagyott épületek Magyarországon Facebook-csoport fotói nyomán közöltünk nemrégiben cikket. A hotel az 1971-es Vadászati ​​Világkiállításra épült, és a külföldi vadászok kedvelt pihenőhelye volt, a helyiek számára pedig ismert találkozóhely. Az egykor szebb napokat látott, nyüzsgő szálló szobáiban mostanra levált a falról a tapéta, a poharakat por lepi, az egykori bulikra már csak egy-egy plakát emlékeztet.

A szekszárdi Gemenc Hotelben ma már egy lélek sem száll meg

Forrás: Facebook

Évtizedeken át szolgálta a lakosságot a pincehelyi kórház

A közel húsz éve bezárt pincehelyi kórház miatt szintén sokaknak fáj a szíve. Az intézmény 1953-ban kezdte működését, de a kétezres évek elején már küzdött a fennmaradásáért. A környező tizennégy településen élő 30-32 ezer ember ellátása volt a feladata. A hatvanas-hetvenes években teljesen önellátó volt az intézmény, sokaknak adott munkát. Tíz orvos dolgozott ott, volt negyven belgyógyászati, harminc sebészeti, harminc szülészeti ágy.

Több kastélyt és Szekszárd ikonikus épületeit említették

Számos kastélyt is említettek olvasóink, így például a Gutai kastélyt Dombori közelében – amelyről egy hozzászóló azt írta, hogy álmai háza lenne –, a faddi Bartal kastélyt, a felsőhídvégit és az alsóhídvégit, valamint a lengyeli Apponyi-, a fácánkerti Kunffy-, a tengelici Csapó- és a gerjeni Mádi Kovács-kastélyt. Volt, aki a csibráki kastélyról írt, hozzátéve, hogy oda járt óvodába.