Elhallgat a Kossuth Rádió Pakson, legalábbis egy kis időre. Tervezett üzemszünet lesz szeptember 4-én 9 és 12 óra között a Kossuth FM 92,0 MHz csatornán hálózat és infrastruktúra megelőző karbantartás miatt, ezért teljes leállás várható. A munkálat ideje alatt csak a szükséges ideig szünetel a műsorsugárzás – közölték az MTVA honlapján.