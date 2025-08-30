Elütött cicát mentettek meg az őcsényi diákok: állatszeretetre tanítják őket

Elütött cicát mentettek a diákok. A történet beragyogta az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskolát, amely augusztus huszonhetedikén volt a Pedagógus Roadshow egyik kiemelt állomása. A rendezvény azért jött létre, hogy a pedagógusokat segítse abban, hogyan tanítsák meg a gyerekeknek az állatok szeretetét és védelmét.

Pedagógus Roadshow Őcsényben. A fotón dr. Koska Hedvig szakmai vezető Fotó: Makovics Kornél

Elütött cicát mentettek

Az Állatvédelmi Témahét idei programjait bemutató és népszerűsítő rendezvényt október tizenkettedikéig az ország több településén megrendezik. Az őcsényi iskolában Dr. Koska Hedvig tartott előadást. Bemutatta a témahét idei programjait, a pedagógusok számára elérhető módszertani segédanyagokat, valamint az állatvédelem-pedagógia szerepét a gyermekek szemléletformálásában. Az őcsényi iskola már régóta ismert arról, hogy sokat tesz az állatokért. Kétszer is elnyerte az „Állatbarát Iskola” címet. A gyerekek madáretetőket, rovar- és sünházakat gondoznak, kiállításokat szerveznek. A Szekszárdi Kutyamenhelyet is rendszeresen meghívják, hogy meséljenek az állatok életéről, valamint adományt is gyűjtenek a kiskutyáknak. Az elmúlt évek egyik legkedvesebb története az elütött kiscica meggyógyítása volt. Lukács Zsuzsanna, az iskola állatvédelmi felelőse elmondta, hogy a cica megmentése igazi élmény volt a diákok számára. Farkas Lászlóné iskolaigazgató hozzátette: az iskola ökoiskola is, de náluk az állatvédelem különösen fontos. A megmentett cicáról itt olvashat.