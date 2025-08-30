augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatvédelem

8 perce

Elütött cicát mentettek meg az őcsényi diákok: állatszeretetre tanítják őket

Címkék#állatvédelem#Őcsény#cica#elütött

Megható történet keltette életre az állatvédelem fontosságát az őcsényi iskolában. A helyi diákok egy elütött cicát mentettek meg a faluban, és ez az élmény örökre megváltoztatta életüket.

Brunner Mónika

Elütött cicát mentettek a diákok. A történet beragyogta az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskolát, amely augusztus huszonhetedikén volt a Pedagógus Roadshow egyik kiemelt állomása. A rendezvény azért jött létre, hogy a pedagógusokat segítse abban, hogyan tanítsák meg a gyerekeknek az állatok szeretetét és védelmét. 

Megható történet keltette életre az állatvédelem fontosságát az őcsényi iskolában. A helyi diákok egy elütött cicát mentettek meg a faluban, és ez az élmény örökre megváltoztatta életüket. pedagógus roadshow, őcsény
Pedagógus Roadshow Őcsényben. A fotón dr. Koska Hedvig szakmai vezető Fotó: Makovics Kornél

Elütött cicát mentettek

Az Állatvédelmi Témahét idei programjait bemutató és népszerűsítő rendezvényt október tizenkettedikéig az ország több településén megrendezik. Az őcsényi iskolában Dr. Koska Hedvig tartott előadást. Bemutatta a témahét idei programjait, a pedagógusok számára elérhető módszertani segédanyagokat, valamint az állatvédelem-pedagógia szerepét a gyermekek szemléletformálásában. Az őcsényi iskola már régóta ismert arról, hogy sokat tesz az állatokért. Kétszer is elnyerte az „Állatbarát Iskola” címet. A gyerekek madáretetőket, rovar- és sünházakat gondoznak, kiállításokat szerveznek. A Szekszárdi Kutyamenhelyet is rendszeresen meghívják, hogy meséljenek az állatok életéről, valamint adományt is gyűjtenek a kiskutyáknak. Az elmúlt évek egyik legkedvesebb története az elütött kiscica meggyógyítása volt. Lukács Zsuzsanna, az iskola állatvédelmi felelőse elmondta, hogy a cica megmentése igazi élmény volt a diákok számára. Farkas Lászlóné iskolaigazgató hozzátette: az iskola ökoiskola is, de náluk az állatvédelem különösen fontos. A megmentett cicáról itt olvashat. 

Bölcsődében, óvodában, általános iskolában és középiskolában dolgozó pedagógusok vettek részt az előadáson
Fotó: Makovics Kornél

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu