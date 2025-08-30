8 perce
Elütött cicát mentettek meg az őcsényi diákok: állatszeretetre tanítják őket
Megható történet keltette életre az állatvédelem fontosságát az őcsényi iskolában. A helyi diákok egy elütött cicát mentettek meg a faluban, és ez az élmény örökre megváltoztatta életüket.
Elütött cicát mentettek a diákok. A történet beragyogta az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskolát, amely augusztus huszonhetedikén volt a Pedagógus Roadshow egyik kiemelt állomása. A rendezvény azért jött létre, hogy a pedagógusokat segítse abban, hogyan tanítsák meg a gyerekeknek az állatok szeretetét és védelmét.
Az Állatvédelmi Témahét idei programjait bemutató és népszerűsítő rendezvényt október tizenkettedikéig az ország több településén megrendezik. Az őcsényi iskolában Dr. Koska Hedvig tartott előadást. Bemutatta a témahét idei programjait, a pedagógusok számára elérhető módszertani segédanyagokat, valamint az állatvédelem-pedagógia szerepét a gyermekek szemléletformálásában. Az őcsényi iskola már régóta ismert arról, hogy sokat tesz az állatokért. Kétszer is elnyerte az „Állatbarát Iskola” címet. A gyerekek madáretetőket, rovar- és sünházakat gondoznak, kiállításokat szerveznek. A Szekszárdi Kutyamenhelyet is rendszeresen meghívják, hogy meséljenek az állatok életéről, valamint adományt is gyűjtenek a kiskutyáknak. Az elmúlt évek egyik legkedvesebb története az elütött kiscica meggyógyítása volt. Lukács Zsuzsanna, az iskola állatvédelmi felelőse elmondta, hogy a cica megmentése igazi élmény volt a diákok számára. Farkas Lászlóné iskolaigazgató hozzátette: az iskola ökoiskola is, de náluk az állatvédelem különösen fontos. A megmentett cicáról itt olvashat.