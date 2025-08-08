augusztus 8., péntek

László névnap

Egy vihar rongálta meg

2 órája

Ennek sokan örülnek: fontos jelképet állítottak helyre a városban

Visszakerült a szekszárdi Béla király térre az országzászló árbóca.

Teol.hu

Visszakerült a szekszárdi Béla király térre az országzászló árbóca, mely a július 7-i, pusztító erejű viharban kidőlt A több méteres oszlop, a város egyik legfontosabb jelképének helye üres volt, ám mostanra a szakemberek befejezték a helyreállítást.

Máté Péter mutatja: a zászló már fel is került az oszlopra
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  MW

Az orkánerejű szél akkor nemcsak fákat és vezetékeket döntött meg, hanem ezt a szimbolikus oszlopot is a földre kényszerítette. „Az országzászló kidőlése nemcsak anyagi, hanem lelki veszteség is volt a városnak. Ezért is dolgoztunk azon, hogy mielőbb visszaállítsuk” – mondta Máté Péter alpolgármester.

 

 

