Ennek sokan örülnek: fontos jelképet állítottak helyre a városban

Visszakerült a szekszárdi Béla király térre az országzászló árbóca, mely a július 7-i, pusztító erejű viharban kidőlt A több méteres oszlop, a város egyik legfontosabb jelképének helye üres volt, ám mostanra a szakemberek befejezték a helyreállítást.

Máté Péter mutatja: a zászló már fel is került az oszlopra

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: MW

Az orkánerejű szél akkor nemcsak fákat és vezetékeket döntött meg, hanem ezt a szimbolikus oszlopot is a földre kényszerítette. „Az országzászló kidőlése nemcsak anyagi, hanem lelki veszteség is volt a városnak. Ezért is dolgoztunk azon, hogy mielőbb visszaállítsuk” – mondta Máté Péter alpolgármester.