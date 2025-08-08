Egy vihar rongálta meg
Ennek sokan örülnek: fontos jelképet állítottak helyre a városban
Visszakerült a szekszárdi Béla király térre az országzászló árbóca.
Visszakerült a szekszárdi Béla király térre az országzászló árbóca, mely a július 7-i, pusztító erejű viharban kidőlt A több méteres oszlop, a város egyik legfontosabb jelképének helye üres volt, ám mostanra a szakemberek befejezték a helyreállítást.
Az orkánerejű szél akkor nemcsak fákat és vezetékeket döntött meg, hanem ezt a szimbolikus oszlopot is a földre kényszerítette. „Az országzászló kidőlése nemcsak anyagi, hanem lelki veszteség is volt a városnak. Ezért is dolgoztunk azon, hogy mielőbb visszaállítsuk” – mondta Máté Péter alpolgármester.
