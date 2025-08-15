augusztus 15., péntek

Őrzik a hagyományt

1 órája

Erdélyi és zombai táncosok előadásán tapsolt a közgyűlés elnöke (fotók)

Címkék#hagyományőrzés#Orbán Attila#Kismegyeháza#Kölesd#önkormányzat

Teol.hu

Erdélyi és zombai fiatalok néptáncát tekintette meg a Kismegyeházán Orbán Attila, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.

„Ha a fiatalok élik hagyományainkat és ezáltal is gazdagítják közösségeinket, minden bizonnyal megvan az okunk a reménységre. Köszönöm a meghívást és színvonalas előadásokat” – írta a közösségi oldalon Orbán Attila.

 

