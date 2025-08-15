Őrzik a hagyományt
1 órája
Erdélyi és zombai táncosok előadásán tapsolt a közgyűlés elnöke (fotók)
Erdélyi és zombai fiatalok néptáncát tekintette meg a Kismegyeházán Orbán Attila, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.
„Ha a fiatalok élik hagyományainkat és ezáltal is gazdagítják közösségeinket, minden bizonnyal megvan az okunk a reménységre. Köszönöm a meghívást és színvonalas előadásokat” – írta a közösségi oldalon Orbán Attila.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre