Erdőlátogatási tilalom lép életbe a Gemencben

A Gemenc Zrt. 2025. augusztus 29-től szeptember 26-ig minden nap 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig részleges erdőlátogatási tilalmat rendel el. Kérjük, ebben az időszakban erdőlátogatók ne tartózkodjanak a területen! – írja a Tolna Vármegyei Kormányhivatal. 

 

