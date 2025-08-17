Figyelem!
1 órája
Erdőlátogatási tilalom lép életbe a Gemencben
A Gemenc Zrt. 2025. augusztus 29-től szeptember 26-ig minden nap 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig részleges erdőlátogatási tilalmat rendel el. Kérjük, ebben az időszakban erdőlátogatók ne tartózkodjanak a területen! – írja a Tolna Vármegyei Kormányhivatal.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre