Erőműves dolgozóknak köszönhetően szépültek meg az óvodai játékok

Címkék#paks#Nők az MVM-ben#óvoda

Megújult kültéri eszközök várják a paksi Kishegyi úti tagóvodába érkező gyerekeket.

Révészné Hanol Erzsébet

A „Nők az MVM-ben” program részeként önkéntes munkát végeztek kedden a paksi Kishegyi úti tagóvodában az MVM Csoport munkatársai. Ennek köszönhetően megújultak a kültéri eszközök, padokat és az udvari játékokat festették le az önkéntesek.

Az önkénteseknek köszönhetően megszépültek az udvari játékok. Forrás:  Facebook

A munkálatokról az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Facebook-oldalán számolnak be. A bejegyzésben arra is kitérnek, hogy 2020-ban indult a „Nők az MVM-ben” program. Célja, hogy felhívja a férfi kollégák figyelmét a női nem jelenlétére az energiaszektorban, illetve bátorítsa a női kollégákat, hogy merjék megmutatni tehetségüket, a tudásuknak megfelelő szakértői vagy akár vezetői pozícióban.

 

