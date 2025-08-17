augusztus 17., vasárnap

Esővíz

1 órája

Kamerával figyelnek! Ne kockáztass, mert ha elkapnak, súlyos bírságot fizethetsz!

Címkék#szennyvíz csatornahálózat#szennyvíz#esővíz

Te tudtad, hogy szabálysértést követsz el azzal, hogy a szennyvízcsatornába vezeted el az esővizet? A jogszabály világos: az esővíz elvezetésnek külön rendszerben kell történnie, és ha ezt megszegjük, súlyos bírságra számíthatunk.

Teol.hu

A jogszabály szerint tilos az esővíz elvezetése a szennyvízcsatornába – erre külön rendszer szolgál. Az ilyen szabálytalanság súlyos következményekkel járhat. Azt gondolod, hogy esőben úgy sem áll ki senki megfigyelni? Nagyon ráfázhatsz erre a tévhitre.

Tilos az esővizet a szennyvízcsatornába vezetni. Komoly bírság járhat, ha elkapják.
Fotó: Képünk illusztráció 
Fotó: Képünk illusztráció

Figyelnek az esővíz elvezetésére, súlyos bírság járhat érte

A 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet egyértelműen megtiltja az esővíz elvezetését a szennyvízcsatornába, mert azokat csak a háztartási és ipari szennyvizekre tervezték. 

Milyen gondokat okozhat?

Ha a csapadékvíz nagy mennyiségben kerül a szennyvízhálózatba, az túlterhelheti azt:

  • ingatlanokban vagy közterületeken átzúduló vízhez,
  • a tisztítótelepek működésének felborulásához,
  • komolyabb környezeti károkhoz is vezethet. Ez különösen esőzések idején veszélyes.

Hogyan figyelik a csapadékvíz elvezetést?

Több szolgáltató is használ füstgenerátoros, valamint kamerás ellenőrzést, ezekkel kutatják az illegális bekötéseket. 

Amennyiben szabálytalanságot találnak, úgy 60 000 Ft kötbér kerül kiszámlázásra, valamint jegyzőkönyvet készítenek és felszólítanak a hibás megoldás megszüntetésére.

Amennyiben ez nem történik meg időben, további 15 000 Ft (lakossági ügyfelek esetén) vagy 25 000 Ft (cégek esetén) felszólítási díj is kiszabható, plusz pótdíjként akár 2 000 Ft/köbméter esővíz megfizetésére is kötelezhetnek.

A teljes cikket IDE KATTINTVA OLVASHATJA EL!
 

 

