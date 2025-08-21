augusztus 21., csütörtök

Magyar Ezüst Érdemkereszt

1 órája

Évtizedek munkáját díjazták – rangos kitüntetést kapott Komjáthi Tamásné

Címkék#Népi Iparművész#Komjáthi Tamásné Horváth Ágnes#Magyar Ezüst Érdemkereszt

Kutny Gábor

Nemzeti ünnepünk alkalmával, magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át Komjáthi Tamásné Horváth Ágnes szövő népi iparművész, díszítőművészeti oktató, múzeumpedagógiai szaktanácsadó, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének tagja. A népi iparművész címet 1987-ben kapta meg, 1996-tól önálló alkotóként dolgozik. Számos megyei és országos kiállításon, pályázaton vett részt sikeresen 1979-től. 

Komjáthi Tamásné Beküldött fotó

 

 

