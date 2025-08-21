Magyar Ezüst Érdemkereszt
Évtizedek munkáját díjazták – rangos kitüntetést kapott Komjáthi Tamásné
Nemzeti ünnepünk alkalmával, magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át Komjáthi Tamásné Horváth Ágnes szövő népi iparművész, díszítőművészeti oktató, múzeumpedagógiai szaktanácsadó, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének tagja. A népi iparművész címet 1987-ben kapta meg, 1996-tól önálló alkotóként dolgozik. Számos megyei és országos kiállításon, pályázaton vett részt sikeresen 1979-től.
