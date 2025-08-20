Jönnek az élelmiszer-utalványok az extra nyugdíj mellé

Nagyobb összegű nyugdíjra lehetnek jogosultak azok, akik korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, közben dolgoztak, majd a nyugdíjkorhatár elérésekor ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakult át. Ők extra nyugdíjat kaphatnak. A pénzcentrum.hu részletesen ismertette az igénylés feltételeit.

Az extra nyugdíj főként azokat érinti, akik idén töltik be a 65 éves nyugdíjkorhatárt, korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, és kérvényezték az újraszámítást.

Extra nyugdíj: azoknak akik kérvényezték az újraszámítást

A 2025-ös valorizációs szorzók, amelyek az újonnan megállapított nyugdíjak összegét befolyásolják, lehetőséget biztosíthatnak a már folyósított ellátások újraszámítására is, de csak azok számára, akik a nyugdíj előtt munkát vállaltak, majd az ellátásuk öregségi nyugdíjjá vált. Ez főként azokat érinti, akik idén töltik be a 65 éves nyugdíjkorhatárt, vagyis 1959-ben születtek, korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, és kérvényezték az újraszámítást.

Korábban, 2012 előtt többféle jogcímen lehetett öregségi nyugdíjat igényelni a nyugdíjkorhatár betöltése előtt is, például hosszú szolgálati idő vagy hivatásos jogviszony alapján. 2012. január 1-jétől azonban ezek az ellátások átalakultak úgynevezett korhatár előtti ellátássá, amelyet a jogosultak a tényleges nyugdíjkorhatár eléréséig kaptak.

Hogyan vehető át a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, ha a címzett nincs otthon?

A nyugdíjas élelmiszer-utalványt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál nyilvántartott folyósítási vagy levelezési címre küldi. Ez a cím eltérhet a lakó- vagy tartózkodási helytől.

Ha a jogosult nincs a megadott címen kézbesítéskor, az utalványt átveheti a meghatalmazott személy, aki jogosult értéknyilvánítással feladott küldemény átvételére. Közvetett kézbesítőn keresztül, ha a cím például szociális intézmény, szálló vagy katonai létesítmény.

Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítő értesítőt hagy. A küldemény 10 munkanapig vehető át a megadott postán. Ha nem veszik át, visszakerül a Magyar Államkincstárhoz. Újbóli küldés kérhető november 14-ig személyesen a nyugdíjfolyósítónál vagy postán (cím: 1820 Budapest), illetve elektronikusan DÁP appon vagy Ügyfélkapun keresztül.

A kérelemben jól láthatóan jelezni kell, hogy az élelmiszer-utalványra vonatkozik.

A posta szeptembertől október 15-ig kézbesíti az utalványokat. Ha valaki postai utánküldést kért, a kézbesítés később is történhet.