Családi nap
47 perce
Ez egy igazán különleges délután volt
Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak a dunaszentgyörgyi családi délutánon.
A Csapó Csemetékért Egyesület szervezésében családi délutánt tartottak szombaton Dunaszentgyörgyön. Számtalan érdekesség várta a gyerekeket, például veteránautók, kamionok, traktorok és tűzoltóautó, voltak légvárak és kisvasút, hintózás és rendőrkutyás bemutató.
Mr. Piano is szórakoztatta az érdeklődőket, este pedig Kovács Aliz és zenekara adott koncertet.
