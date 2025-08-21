Ez egy igazán különleges délután volt

A Csapó Csemetékért Egyesület szervezésében családi délutánt tartottak szombaton Dunaszentgyörgyön. Számtalan érdekesség várta a gyerekeket, például veteránautók, kamionok, traktorok és tűzoltóautó, voltak légvárak és kisvasút, hintózás és rendőrkutyás bemutató.

Jól megfért egymás mellett Mr. Piano és a légvárak

Fotó: Molnár Gyula

Mr. Piano is szórakoztatta az érdeklődőket, este pedig Kovács Aliz és zenekara adott koncertet.