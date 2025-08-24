augusztus 24., vasárnap

Pályáznak, fejlesztenek

23 perce

Fácánkert: a béke szigete ez a kis település

Nem sok hazai kistelepülés mondhatja el magáról, hogy az elmúlt évek során a lélekszáma nem fogy, és még csak nem is stagnál, hanem, ha kevéssel is, de nő. A most 721 fős lélekszámú Fácánkert viszont ilyen falu. A pár napja megrendezett fácánkerti falunap idén is emlékezetes marad.

Mauthner Ilona

A fácánkerti falunap az utóbbi évek elmaradhatatlan önkormányzati szervezésű eseménye, a Szabácsy István Sport és Szabadidőparkban. Idén is augusztus 19-én délután Orbán Zsolt ünnepi beszédével indult a közösségi program. Fácánkert az elmúlt években folyamatosan gyarapodott, a települést sokan a béke szigeteként is emlegetik.

Falunap Fácánkerten
Fácánkerten idén is nagy sikere volt a falunapnak, a halfőző verseny mellett számtalan szabadtéri program is volt
Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai  Népújság

Fácánkert: nem költöznek el ebből a faluból a fiatalok

Idén 153,6 millió forintos költségvetéssel gazdálkodhat a falu. Ebből az összegből kell megoldaniuk az önkormányzathoz tartozó intézmények működését, illetve a tervezett fejlesztéseket, mondta Orbán Zsolt polgármester. Az óvodájukban szeptembertől 27 kisgyermek jár majd. Ez a szám is jól jelzi, hogy a 700 főnél alig több lélekszámú faluban a fiatal családok száma is meghatározó.

Mint azt a polgármester elmondta, az önkormányzat az összes építési telkét eladta már, de nem csak új házak épülnek, hanem a megüresedett, régebbi lakóingatlanok is kelendőek. Költöznek a fiatalok Fácánkertbe, ami a jelek szerint jelentős vonzerővel bír. Az infrastruktúra teljes, a zsákfalu jellegnek inkább csak az előnyeit érzik az itt élők, hiszen átmenő forgalom híján az átlagnál jóval csendesebb, nyugalmasabb a település. Ugyanakkor csak egy ugrás a 6-os főút, és könnyen, gyorsan megközelíthető Tolna, Szekszárd vagy éppen Paks. Fácánkerten van óvoda, faluház, bolt, kocsma, szabadidőpark, és a hivatalos ügyek egy része is intézhető helyben. Ami pedig hiányzik, az a közeli városokban elérhető. 

Pályáznak, fejlesztenek, az önerőt biztosítják

A polgármester elmondta, működési problémák nem voltak az önkormányzatnál az elmúlt évben. Komoly költségvetési tartalékkal rendelkezik a település, amiből a pályázataik előfinanszírozását, illetve a saját erő biztosítását is meg tudják oldani. Fejlesztési projektekből pedig akad bőven. 

A napokban fejezték be az óvoda belső felújítását a vármegyei önkormányzathoz benyújtott és sikeresen elnyert 7, 970 milliós pályázat segítségével. Terveik között szerepel egy 30 főre kialakított zarándok szálláshely, ehhez a 36,2 milliós támogatási értesítést már megkapták. A volt iskola épületét alakítanák át erre a célra. Idén januárban pályáztak a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett útfelújítási projektre, a Béke utca útburkolatát szeretnék felújítani. Erre még nem kaptak értesítést. A Magyar Falu Programban a Faluház tetőszerkezetére szerelnének fel napelemeket, illetve a beltéri ajtókat cserélnék ki. Sikeres pályázat esetén megtörténik a Petőfi utca és az Árpád utca egyik szakaszának felújítása, az Árpád és a Kossuth utca csapadékvíz-elvezetésének megoldása. Terveik között szerepel a szabadidőparkban az öltözők  és a vizesblokk felújítása, valamint a 2005-ben elkészült játszótéren szeretnék kicserélni a játszóeszközöket. És nem mondanak le a Tolna és Fácánkert között kiépítendő kerékpárútról sem, mondta a polgármester.

Orbán Zsolt elmondta, a kommunális adóból idén 2,1 millió, míg az iparűzési adóból 25 millió forint bevételre számítanak. Ez a pénz kell a pályázati önrészek biztosítására, valamint az intézmények működési hozzájárulásához.

Fácánkerti falunap
A fiatalabb generáció is szereti a települést, ők is jól szórakoztak a falunapon
Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai  Népújság

Idén újra volt halfőző verseny és számtalan fellépő színesítette az estet

Fontos szerepet játszik Fácánkert életében a közösségi élet minősége is. A fácánkerti önkormányzat igyekszik ehhez is hozzájárulni, programok szervezésével, civil szervezetek támogatásával, színvonalas közösségi terek biztosításával. Minden évben megtartják a gyermeknapot, az idősek napját, az adventi ünnepeket, a nyári és őszi táborokat és természetesen a falunapot.

A kulturális programok „lelke” a Faluház és a Szabácsy István Sport és Szabadidő Park. Ez utóbbi adott helyet a pár napja megrendezett Fácánkerti falunapnak is. A színes programok megvalósítását a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán nyert kétmillió forint segítette. Idén is volt halfőzőverseny, habparti és egymást váltották a fellépők, a program bállal zárult.

A jó önkormányzati működéshez a megfelelő vezetés is elengedhetetlen. Orbán Zsolt 2005 óta látja el a polgármesteri feladatokat, a képviselő-testület is stabil: egy új képviselő került be a tavaly októberben felálló testületbe, miután a régiek közül egyvalaki nem indult a választáson. A csapat jól együtt tud dolgozni. Fácánkert utóbbi időben elért eredményei is ezt tükrözik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

